Международная "Вахта Памяти" пройдет в Тульской области в июне

30.01.20 13:39

Фото пресс-службы правительства Тульской области

30 января. Interfax-Russia.ru - В Тульской области с 11 по 21 июня пройдет Международная военно-патриотическая акция "Вахта Памяти", приуроченная к 75-летию Великой Победы, сообщила пресс-служба правительства региона.

В ней примут участие около 100 человек из России, Киргизии, Белоруссии и Армении, а также тульские поисковики.

Уже проведены поисковые и архивные работы, по результатам которых определены места проведения экспедиций - деревня Пирово в Туле и село Люторичи в Узловском районе. Поисковики проведут еще порядка 30 разведывательных экспедиций для установления мест возможных захоронений солдат Красной Армии в Алексине, Киреевском и Щекинском районах.

Также в Могилевском сквере у Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого планируется установить памятник экипажу Т-34 с созданием единого мемориального сквера.

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области велись в октябре-декабре 1941 года. За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".