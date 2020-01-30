Продажу "снюсов" несовершеннолетним запретили в Брянской области

30.01.20 13:42

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 января. Interfax-Russia.ru - Депутаты Брянской областной думы на заседании в четверг приняли закон о запрете продажи никотиносодержащей бестабачной продукции несовершеннолетним, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе заксобрания.

Проект закона был инициирован прокуратурой и губернатором Александром Богомазом.

"Инициатива направлена на то, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к различным жевательным резинкам и леденцам, в которых содержится никотин. В обиходе такие изделия называют снюсы, и они приобретают всё большую популярность среди детей и подростков",- сказал сотрудник пресс-службы.

Собеседник агентства уточнил, что принятым законом запрещается розничная продажа и распространение несовершеннолетним бестабачных изделий и устройств, имитирующих курение табака.

За нарушения закона предусмотрены штрафы: для граждан - от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.