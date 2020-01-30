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30.01.20 13:58

Ставрополье организовало обмен информацией с Кубанью по коронавирусу

© РИА Новости. Николай Хижняк
30 января. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю организовало обмен информацией по жителям региона, прибывающим в аэропорты Краснодарского края из-за рубежа для недопущения ввоза короновируса, сообщил руководитель управления Александр Ермаков журналистам в четверг.

"У нас налажено онлайн-информирование с службами Роспотребнадзора в Краснодарском крае, где есть международные аэропорты и куда жители края могут прибывать из-за рубежа. Мы получаем информацию о случаях подозрений либо случаях контактирования, люди обследуются на носительство коронавируса", - сказал Ермаков.

Он добавил, что в аэропортах Ставрополья ужесточили контроль на пунктах пропуска через границу.

"На пунктах пропуска работает термометрия, обслуживаются лица, все зарубежные рейсы, которые прибывают на территорию края, контролируются", - уточнил руководитель управления.

По его словам, всех людей подозрением на заражение коронавирусом отправляют на обследование.

"Исследования проводятся на базе противочумного института в Ставрополе, тест-системы имеются. На сегодняшний день из обследованных на коронавирус подтверждений нет, результаты все отрицательные", - заключил он.

Ранее Минздрав Ставропольского края опроверг данные, распространяемые в соцсетях, о том, что в регионе выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

По данным министерства, в мессенджерах и соцсетях распространяется аудиозапись, где неизвестный мужчина сообщает о случаях заболевания новым коронавирусом в регионе. Автор предостерегает от посещения Пятигорска, так как там располагается крупный рынок, где работают китайцы, якобы уже зараженные коронавирусной инфекцией.

В ответ на запись в пресс-службе Минздрава напомнили об ответственности "за распространение заведомо ложной информации и сеяние паники в обществе" и добавили, что "заболевание можно подтвердить только лабораторно", а конкретно китайцы "не являются его носителями".

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Всего с декабря в стране зафиксировано более 7,7 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.

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