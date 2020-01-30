Попытка не удалась: в ПАСЕ подтвердили полномочия делегации РФ
  
Путь на Восток: ученые выяснили, зачем неандертальцы пришли на Алтай
   
Шутка с последствиями: глава Чувашии Игнатьев лишился своей должности из-за неудачной шутки
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
30.01.20 14:05

Оранжерею Собственной дачи в Петергофе восстановят в течение семи лет

© РИА Новости. Игорь Руссак
30 января. Interfax-Russia.ru - АО "Московская инвестиционно-строительная компания" стало арендатором исторической оранжереи в Собственном парке Петергофа и восстановит объект в течение семи лет, сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в четверг.

"Торги проводились в рамках общегородской программы по сохранению культурного наследия "Рубль за метр". За право аренды объекта боролись три участника. В результате стоимость памятника в ходе торгов выросла в 4,4 раза. Победителем аукциона стало АО "Московская инвестиционно-строительная компания", предложившее наибольшую ежемесячную ставку арендной платы за здание - 55 068,75 рублей (при стартовой цене - 12 375 рублей)", - уточняется в сообщении.

После заключения договора аренды компания в течение семи лет восстановит здание и приспособит его под современные нужды. После восстановления памятника компания получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубля за 1 кв.м.

Оранжерея Собственной дачи является памятником федерального значения. Одноэтажное каменное здание площадью 271,7 кв.м построено в XX веке. Оранжерея станет третьим памятником, который будет восстановлен в рамках программы.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.01.20 15:12
Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан
.
  30.01.20 13:46
Следствие просит арестовать бывших полицейских, подбросивших наркотики Голунову
.
  30.01.20 11:47
Самострои в Москве будут выявлять с помощью квадрокоптеров
.
  30.01.20 11:38
Рассмотрение закона о поправке в Конституцию могут перенести на конец февраля - начало марта
.
  30.01.20 11:32
Спрос на медицинские маски повысился в аптеках Москвы
.
  30.01.20 10:18
Лаборатория молодого художника откроется в Доме культуры на ВДНХ
.
  30.01.20 08:49
Поломка поезда стала причиной сбоя на МЦД-2
.
  29.01.20 16:10
Для проезда в Москве и Подмосковье сделают единую транспортную карту
.
  29.01.20 15:32
Голикова: риск проникновения в Россию нового коронавируса существует
.
  29.01.20 15:03
СКР намерен предъявить обвинение задержавшим Голунова полицейским


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket