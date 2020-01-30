Оранжерею Собственной дачи в Петергофе восстановят в течение семи лет

30.01.20 14:05

© РИА Новости. Игорь Руссак

30 января. Interfax-Russia.ru - АО "Московская инвестиционно-строительная компания" стало арендатором исторической оранжереи в Собственном парке Петергофа и восстановит объект в течение семи лет, сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга в четверг.

"Торги проводились в рамках общегородской программы по сохранению культурного наследия "Рубль за метр". За право аренды объекта боролись три участника. В результате стоимость памятника в ходе торгов выросла в 4,4 раза. Победителем аукциона стало АО "Московская инвестиционно-строительная компания", предложившее наибольшую ежемесячную ставку арендной платы за здание - 55 068,75 рублей (при стартовой цене - 12 375 рублей)", - уточняется в сообщении.

После заключения договора аренды компания в течение семи лет восстановит здание и приспособит его под современные нужды. После восстановления памятника компания получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубля за 1 кв.м.

Оранжерея Собственной дачи является памятником федерального значения. Одноэтажное каменное здание площадью 271,7 кв.м построено в XX веке. Оранжерея станет третьим памятником, который будет восстановлен в рамках программы.