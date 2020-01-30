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30.01.20 14:11
Режим "черного неба" введен в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске
"Режим НМУ будет действовать в областной столице сутки - с 18:00 (14:00 мск) четверга до 18:00 (14:00 мск) пятницы. В Новокузнецке и Прокопьевске - до 18:00 (14:00 мск) субботы, 1 февраля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вводится первый режим НМУ, согласно которому предприятия указанных городов ограничат количество выбросов на 15-20%.
Как сообщалось, текущей зимой режим НМУ N1 в трех городах региона впервые был введен в начале декабре 2019 года. Всего в 2017 году режим I степени НМУ в регионе вводили 75 раз, в 2018 году - 72 раза.
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