Режим "черного неба" введен в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске

30.01.20 14:11

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

30 января. Interfax-Russia.ru - Власти Кемеровской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории трех городов региона, сообщает пресс-служба областной администрации правительства в четверг.

"Режим НМУ будет действовать в областной столице сутки - с 18:00 (14:00 мск) четверга до 18:00 (14:00 мск) пятницы. В Новокузнецке и Прокопьевске - до 18:00 (14:00 мск) субботы, 1 февраля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вводится первый режим НМУ, согласно которому предприятия указанных городов ограничат количество выбросов на 15-20%.

Как сообщалось, текущей зимой режим НМУ N1 в трех городах региона впервые был введен в начале декабре 2019 года. Всего в 2017 году режим I степени НМУ в регионе вводили 75 раз, в 2018 году - 72 раза.