Путь на Восток: ученые выяснили, зачем неандертальцы пришли на Алтай
  
Вышла на свободу: Путин помиловал израильтянку Иссасхар, осужденную за 9 г гашиша на 7,5 лет
   
Попытка не удалась: в ПАСЕ подтвердили полномочия делегации РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
30.01.20 14:24

Минприроды предлагает перейти на оплату сбора мусора по факту

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
30 января. Interfax-Russia.ru - Минприроды предлагает перейти на оплату сбора твtрдых коммунальных отходов (ТКО) по факту. Соответствующий проект постановления правительства разработан министерством природных ресурсов и экологии РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время стоимость обращения с ТКО рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора за перемещение отходов и норматива образования мусора для жителей.

Такая система платы за мусор, по мнению Минприроды России, не до конца справедлива, нормативы отличаются от региона к региону в несколько раз. Изменение методики расчета платы позволит устранить необоснованно высокий размер платы за услугу по обращению с отходами в регионах, где нормативы накопления для потребителей завышены.

В ряде субъектов норматив привязан к площади жилья, а не числу проживающих, что вызывает недовольство граждан. Переход на оплату услуги по фактически накопленному объему отходов обеспечит полную прозрачность начисления платежа для населения, подчеркивает Минприроды.

Документ установит переходный период для введения новых правил исчисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО и уточнит порядок осуществления перерасчета платы.

Также разрабатываются методические указания по определению потребности в количестве емкостей для накопления ТКО, устанавливаемых на контейнерных площадках, и определению фактического количества отходов, подлежащих вывозу региональным оператором.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 г. Указ о создании специальной компании - "Российского экологического оператора" президент подписал 14 января 2019 года. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте национального проекта "Экология", инициированного майским указом президента. Цель реформы - сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

В течение 2019 года работу с ТКО начали региональные операторы, которые обеспечивают транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начали работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами проводится как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.01.20 15:12
Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан
.
  30.01.20 13:46
Следствие просит арестовать бывших полицейских, подбросивших наркотики Голунову
.
  30.01.20 11:47
Самострои в Москве будут выявлять с помощью квадрокоптеров
.
  30.01.20 11:38
Рассмотрение закона о поправке в Конституцию могут перенести на конец февраля - начало марта
.
  30.01.20 11:32
Спрос на медицинские маски повысился в аптеках Москвы
.
  30.01.20 10:18
Лаборатория молодого художника откроется в Доме культуры на ВДНХ
.
  30.01.20 08:49
Поломка поезда стала причиной сбоя на МЦД-2
.
  29.01.20 16:10
Для проезда в Москве и Подмосковье сделают единую транспортную карту
.
  29.01.20 15:32
Голикова: риск проникновения в Россию нового коронавируса существует
.
  29.01.20 15:03
СКР намерен предъявить обвинение задержавшим Голунова полицейским


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket