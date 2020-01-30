Рысь, заблудившуюся на улицах Уфы, вернули в лес

30.01.20 14:27

© РИА Новости. Евгения Новоженина

30 января. Interfax-Russia.ru - Дикая кошка, заблудившаяся во дворах Уфы, позволила себя поймать и вернулась в естественную среду обитания, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник Минэкологии Башкирии в четверг.

"Рысь во дворах на улице Зорге заметили местные жители. Когда на место приехали наши сотрудники, она лежала под припаркованной во дворе машиной", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, животное удалось на удивление легко поймать: машину обтянули сеткой, рысь прыгнула в сторону и тут же оказалась в руках у спасателей. Затем дикую кошку в переноске для домашних питомцев повезли в Иглинский район Башкирии, чтобы выпустить в естественную среду обитания.

Специалисты отметили, что рысь в возрасте около трех лет вела себя очень спокойно. Признаков бешенства у нее не обнаружили. Предположительно она могла прибежать в город из лесного массива.

В республиканском Минэкологии отмечают участившиеся случаи появления в городе диких животных и рекомендуют не подходить к ним, не пытаться накормить или погладить, это опасно.