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30.01.20 14:27
Рысь, заблудившуюся на улицах Уфы, вернули в лес
"Рысь во дворах на улице Зорге заметили местные жители. Когда на место приехали наши сотрудники, она лежала под припаркованной во дворе машиной", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, животное удалось на удивление легко поймать: машину обтянули сеткой, рысь прыгнула в сторону и тут же оказалась в руках у спасателей. Затем дикую кошку в переноске для домашних питомцев повезли в Иглинский район Башкирии, чтобы выпустить в естественную среду обитания.
Специалисты отметили, что рысь в возрасте около трех лет вела себя очень спокойно. Признаков бешенства у нее не обнаружили. Предположительно она могла прибежать в город из лесного массива.
В республиканском Минэкологии отмечают участившиеся случаи появления в городе диких животных и рекомендуют не подходить к ним, не пытаться накормить или погладить, это опасно.
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