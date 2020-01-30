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30.01.20 14:41
Проектирование газопроводов к 6 райцентрам Курганской области начнется в 2020 году
Проекты будут готовиться для строительства газопроводов к селам Целинное, Звериноголовское, Половинное и Частоозерье, а также к городам Петухово и Макушино.
Согласно сообщению, в 2019 году было принято решение о начале газификации десяти райцентров Курганской области. В четырех из них уже начаты работы по проектированию магистральных и межпоселковых газопроводов. Это город Куртамыш и рабочий поселок Лебяжье, а также сёла Альменево и Глядянское.
Как сообщалось, до 2024 года планируется увеличение уровня газификации в регионе с 51% до 60%, будут газифицированы порядка 50 тыс. домовладений и 136 котельных, а также объекты коммунально-бытового назначения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия юго-восточных районов Курганской области.
Строительством газопроводов в рамках программы развития газоснабжения и газификации Курганской области ПАО "Газпром" занимается АО "Газпром газораспределение Курган".
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