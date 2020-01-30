Проектирование газопроводов к 6 райцентрам Курганской области начнется в 2020 году

30.01.20 14:41

© РИА Новости. Евгений Самарин

30 января. Interfax-Russia.ru - Газпром в 2020 году начнет проектирование газопроводов к шести районным центрам Курганской области, которые ещё не обеспечены природным газом, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Проекты будут готовиться для строительства газопроводов к селам Целинное, Звериноголовское, Половинное и Частоозерье, а также к городам Петухово и Макушино.

Согласно сообщению, в 2019 году было принято решение о начале газификации десяти райцентров Курганской области. В четырех из них уже начаты работы по проектированию магистральных и межпоселковых газопроводов. Это город Куртамыш и рабочий поселок Лебяжье, а также сёла Альменево и Глядянское.

Как сообщалось, до 2024 года планируется увеличение уровня газификации в регионе с 51% до 60%, будут газифицированы порядка 50 тыс. домовладений и 136 котельных, а также объекты коммунально-бытового назначения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия юго-восточных районов Курганской области.

Строительством газопроводов в рамках программы развития газоснабжения и газификации Курганской области ПАО "Газпром" занимается АО "Газпром газораспределение Курган".