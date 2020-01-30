Оставленных отцом в Шереметьево детей заберет бабушка

30.01.20 14:48

Фото со страницы Анны Кузнецовой в Facebook

30 января. Interfax-Russia.ru - Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут под временную опеку бабушке, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Мы пришли к единогласному мнению, единогласной позиции, на данный момент - это передача детей бабушке", - цитирует Кузнецову с рабочей встречи в Москве в четверг ее пресс-службе.

Там отметили, что на бабушку оформляется временная опека.

Ранее в четверг Институт уполномоченных по правам ребенка в РФ сообщил, что детей обследовали в больнице и перевели в социально-реабилитационный центр.

26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения и скрылся.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Отец мальчиков в свою очередь объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.

"Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность", - сказал Гаврилов в видеообращении, распространенном во вторник Следственным комитетом.

"Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня", - сказал Гаврилов.

Он попросил прощения у "любимых сыновей".