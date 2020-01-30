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30.01.20 14:48
Оставленных отцом в Шереметьево детей заберет бабушка
"Мы пришли к единогласному мнению, единогласной позиции, на данный момент - это передача детей бабушке", - цитирует Кузнецову с рабочей встречи в Москве в четверг ее пресс-службе.
Там отметили, что на бабушку оформляется временная опека.
Ранее в четверг Институт уполномоченных по правам ребенка в РФ сообщил, что детей обследовали в больнице и перевели в социально-реабилитационный центр.
26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения и скрылся.
Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).
Отец мальчиков в свою очередь объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.
"Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность", - сказал Гаврилов в видеообращении, распространенном во вторник Следственным комитетом.
"Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня", - сказал Гаврилов.
Он попросил прощения у "любимых сыновей".
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