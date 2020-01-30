Единую базу данных жертв политических репрессий могут создать в РФ

30.01.20 15:11

© РИА Новости. Алексей Никольский

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.

Такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека, которые прошли в декабре прошлого года.

В перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля в четверг, рассмотреть соответствующий вопрос поручено в том числе ФСБ, МВД, ФСИН РФ совместно с Росархивом. В числе ответственных за выполнение данных поручений также первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кроме того, президент рекомендовал правительствам Москвы и Московской области обеспечить создание музея на территории "Бутовского полигона".

Создание музея на территории памятника истории - памятного места "Бутовский полигон" необходимо обеспечить при участии Московской патриархии в срок до 30 октября 2020 года. Ответственные за выполнение рекомендации главы регионов - Сергей Собянин и Андрей Воробьев.

В том же перечне содержится поручение Государственной Думе рассмотреть вопрос о необходимости внесения в законодательство изменений, предусматривающих определение понятия "место массовых захоронений" и регулирование деятельности по выявлению, учету, содержанию, благоустройству и сохранению мест массовых захоронений жертв политических репрессий.