Строительство объездной дороги вокруг Черкесска планируется начать в 2020г

30.01.20 15:06

© РИА Новости. Денис Абрамов

Черкесск. 30 января. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Строительство шестикилометрового участка объездной дороги вокруг столицы КЧР - Черкесска в рамках работы по улучшению транспортной инфраструктуры Карачаево-Черкесии начнется в 2020 году, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Все готово к старту большого проекта - строительство объездной дороги от восточного въезда в Черкесск до поселка Знаменка. Проведены геологическая, археологические и геодезическая экспертизы; выполнена проектно-сметная документация по строительству шестикилометрового участка объездной дороги", - написал Темрезов на своей странице в инстаграм по итогам встречи с начальником ФКУ Упрдор "Северный Кавказ" Русланом Лечхаджиевым.

Глава региона также отметил, что весь комплекс работ, запланированных на 2019 год по федеральным дорогам, проходящим по территории Карачаево-Черкесии, был выполнен в полном объеме.

В частности, завершено строительство четырехполосной трассы через Усть-Джегуту, через станицу Красногорская к аулу Кумыш и капитальный ремонт дороги от станицы Зеленчукская к поселку Архыз и обсерватории РАН.