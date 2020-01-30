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30.01.20 15:09

Остекление здания-шара Музея Мирового океана в Калининграде завершат летом

© РИА Новости. Игорь Зарембо
30 января. Interfax-Russia.ru - Строительство стеклянного контура шарообразного здания для Музея Мирового океана в Калининграде планируют завершить летом 2020 года, сообщила директор учреждения Светлана Сивкова журналистам в четверг.

"На сегодня главная задача музея - это строительство нового корпуса в виде шара, остекление которого пока что продолжается с определенными трудностями. Надеемся, что летом этого года мы закроем его контур, и постепенно начнем работы по его внутреннему оборудованию", - рассказала Сивкова.

В свою очередь замдиректора музея Алексей Буданов добавил, что если все работы будут идти согласно планам, то в конце года для посетителей может быть открыт первый этаж корпуса-шара.

Как сообщалось, строительство нового комплекса Музея Мирового океана началось в 2013 году в рамках федеральной адресной инвестиционной программы "Культура России (2012-2018 годы)". Стоимость контракта составляла 677,8 млн рублей. В апреле 2019 года из-за серьёзного срыва сроков строительства был расторгнут контракт с подрядчиком ООО "НордИнвестСтрой" из Санкт-Петербурга.

В настоящее время строительство ведет компания ООО "СтройМонолитСервис" по заказу Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры. Компании пришлось устранять серьезные недостатки, допущенные прежним подрядчиком. Так "СтройМонолитСервис" не удалось полностью выполнить остекление здания-шара, намеченное на конец 2019 года.

Новый корпус Музея Мирового океана строят на набережной реки Преголя в Калининграде. Архитектурной доминантой станет уникальное сооружение в виде шара, остекление которого состоит из более чем 3 тыс. сегментов. Внутри здания высотой 42 м расположатся более 30 аквариумов с морской водой общим весом около 1 тыс. тонн. Над рекой возведут стилизованный под океанскую волну навес площадью более 2 тыс. кв.м.

Ожидается, что после ввода в строй нового комплекса зданий экспозиционная площадь музея вырастет в четыре раза и составит 6 тыс. кв.м. Появится возможность в полтора раза увеличить музейный фонд. Развитие музея повлечет приток посетителей, планируется, что ежегодно его смогут посетить более 800 тыс. гостей.

Музей Мирового океана - единственный в стране комплексный морской музей, многофункциональный центр по сохранению и изучению морского наследия. В его состав входят 13 объектов, в том числе флот из пяти кораблей. Коллекция музея формировалась с нуля и насчитывает порядка 90 тыс. единиц хранения, из них экспонируется порядка 14 тыс.

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