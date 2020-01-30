Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан

30.01.20 15:12

© РИА Новости. Григорий Сысоев

30 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил администрации Кремля совместно с правительством рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и о совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации.

Поручение должно быть выполнено к 1 июля текущего года, оно дано по итогам заседания президентского совета по правам человека от 10 декабря.

10 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о необходимости увольнять госслужащих, позволивших себе хамить обратившимся к ним граждан.

"Я разделяю вашу позицию, человек пришел на работу в государственные органы, муниципальные. Хамит, людей оскорбляет, полностью согласен", - сказал он в ответ на соответствующее предложение члена СПЧ Кирилла Кабанова во вторник.

Вместе с тем он отметил, что в УК есть статьи за оскорбления, "надо посмотреть практику применения", и предложил подумать о том, как это отрегулировать в нормативной базе.

Кроме того, до 1 июня 2020 г. Генпрокуратуре поручается совместно с Роскомнадзором и Верховным судом представить предложения в сфере правоприменительной практики по делам о защите чести и достоинства в связи с публикацией порочащей информации в интернете.

"Генпрокуратуре проанализировать с Роскомнадзором при участии ВС РФ правоприменительную судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в сети Интернет информации, порочащей честь и достоинство граждан", - говорится в поручении президента.

В нем отмечается, что указанные ведомства должны "представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере" до 1 июня.