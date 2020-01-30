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30.01.20 15:18
Врио главы Чувашии Николаев призвал сконцентрироваться на реализации нацпроектов
"Олег Алексеевич Николаев родился здесь, на чувашской земле, почти вся его трудовая биография связана с республикой (...) Он знает ситуацию в регионе, потенциал и возможности республики для развития экономики", - сказал полпред.
Он отметил, что Николаев известен "как экономист и профессионал, проработавший в коммерческом секторе и органах власти Чувашии".
В свою очередь врио главы республики в ходе церемонии представления поблагодарил президента РФ за оказанное ему доверие.
"Я осознаю серьезную ответственность работы в этой должности. Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на повышении эффективности реализации мероприятий нацпроектов, достижения национальных целей, которые обозначил в своем майском указе президент", - сказал Николаев.
Отвечая на вопрос журналистов об участии в предстоящих выборах главы республики осенью этого года, он заявил, что на ближайшее время стоит задача в "инвентаризации и анализе (предшествующей работы - ИФ)".
"Мы давайте займемся этим задачами, их реализацией, а как придет время выборов - тогда и ответим, поговорим", - сказал врио главы Чувашии журналистам.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым и своим указом назначил его временно исполняющим обязанности главы Чувашии. Тем же указом Путин отрешил Михаила Игнатьева от руководства республикой "в связи с утратой доверия".
До последнего времени Николаев являлся депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", возглавлял комитет по делам национальностей.
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