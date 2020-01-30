Врио главы Чувашии Николаев призвал сконцентрироваться на реализации нацпроектов

30.01.20 15:18

© РИА Новости. Сергей Пятаков

30 января. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил в Чебоксарах временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева.

"Олег Алексеевич Николаев родился здесь, на чувашской земле, почти вся его трудовая биография связана с республикой (...) Он знает ситуацию в регионе, потенциал и возможности республики для развития экономики", - сказал полпред.

Он отметил, что Николаев известен "как экономист и профессионал, проработавший в коммерческом секторе и органах власти Чувашии".

В свою очередь врио главы республики в ходе церемонии представления поблагодарил президента РФ за оказанное ему доверие.

"Я осознаю серьезную ответственность работы в этой должности. Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на повышении эффективности реализации мероприятий нацпроектов, достижения национальных целей, которые обозначил в своем майском указе президент", - сказал Николаев.

Отвечая на вопрос журналистов об участии в предстоящих выборах главы республики осенью этого года, он заявил, что на ближайшее время стоит задача в "инвентаризации и анализе (предшествующей работы - ИФ)".

"Мы давайте займемся этим задачами, их реализацией, а как придет время выборов - тогда и ответим, поговорим", - сказал врио главы Чувашии журналистам.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым и своим указом назначил его временно исполняющим обязанности главы Чувашии. Тем же указом Путин отрешил Михаила Игнатьева от руководства республикой "в связи с утратой доверия".

До последнего времени Николаев являлся депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", возглавлял комитет по делам национальностей.