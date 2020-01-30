Томский политех продлит каникулы 70 студентам из Китая из-за вспышки коронавируса

30.01.20 15:38

© РИА Новости. Ирина Калашникова

30 января. Interfax-Russia.ru - Томский политехнический университет (ТПУ) продлит каникулы порядка 70 студентам из Китая, которые в настоящий момент находятся на родине, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе вуза.

"С каждым студентом, который из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса в Китае, не сможет вернуться в Томск к началу семестра, вопрос будет решаться индивидуально. В зависимости от того, какой объем занятий они пропустят, им могут быть предложены разные пути решения проблемы, например, догнать своих одногруппников по индивидуальному графику или взять академический отпуск на полгода", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всего в вузе обучается около 300 студентов из Поднебесной.

30 января Минобрнауки РФ издало приказ о продлении каникул студентам из Китая до 2 марта. Ректорам российских вузов поручено принять меры по усилению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в научных и образовательных организациях и общежитиях, а также при организации взаимодействия с гражданами, приезжающими из Китая и в случае служебных командировок.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Россия также закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.