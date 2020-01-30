Банк ДОМ.РФ выдал почти 500 млн рублей на строительство "Парижа" в Ижевске

30.01.20 15:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 января. Interfax-Russia.ru - Банк ДОМ.РФ предоставил компании Kalinka Group проектное финансирование на сумму 497 млн рублей для строительства жилого дома "Париж" в Ижевске, говорится в сообщении банка.

Проект предусматривает строительство многоэтажного жилого дома комфорт-класса, рассчитанного на 202 квартиры общей площадью около 17 тыс. кв.м. Также застройщик благоустроит прилегающую территорию, оборудует паркинг, детскую и спортивную площадки, зону для отдыха и общественные пространства.

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года.

"Банк ДОМ.РФ обеспечивает равный доступ застройщиков к проектному финансированию вне зависимости от размера проекта и региона его реализации. Малые проекты составляют около половины нашего портфеля, примерно столько же приходится на проекты, реализуемые в регионах России. Мы активно сотрудничаем со строительными компаниями в Удмуртской Республике и готовы оказывать всестороннюю помощь в переходе на новые правила получения финансирования", - отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

АО "Банк ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, его единственным акционером является АО "ДОМ.РФ". Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.