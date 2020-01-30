|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.01.20 15:51
Хованская: всероссийская реновация жилья потребует принятия региональных законов
"Закон начнет работать с того момента, когда конкретный субъект, учитывая свою специфику, примет свой закон. У нас есть север и юг, есть Приморский край и Калининградская область, там разные и климатические условия, и финансовые обстоятельства", - сказала Хованская.
Она подчеркнула, что специфика реновации в каждом отдельном регионе или городе должна быть закреплена законодательно.
Хованская также отметила, что законопроект, который ранее был внесен депутатами Госдумы, предполагает не только снос, но и реконструкцию домов.
"Разница с аварийным жильём - там изъятие, а здесь договоренность, договор двух сторон", - подчеркнула глава комитета.
Хованская подчеркнула, что на ближайшее время намечено совместное заседание комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и комитета по транспорту и строительству, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба законопроекта о всероссийской реновации жилфонда.
"По итогам этого обсуждения мы будем обращаться в правительство, чтобы они посмотрели этот вариант и не закрывали дорогу тем субъектам, которые стоят на низком старте и ждут этого закона", - сказала депутат.
Как сообщалось, в сентябре 2018 года Хованская и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилого фонда в РФ. Отмечалось, что всероссийская программа реновации может начаться после завершения субъектами расселения аварийного жилья. Хованская отмечала, что к всероссийской программе реновации готовы присоединиться более 30 регионов.
В конце октября 2019 года в Госдуму поступил проект закона о реновации жилья во всех субъектах РФ, который учитывает различие финансовых возможностей для реализации программы в регионах по сравнению с московским вариантом. Данный документ был разработан Заксобранием Санкт-Петербурга.
В январе вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, ранее возглавлявший столичный стройкомплекс, заявил, что реализация программы реновации в масштабах страны должна начаться с крупных городов.
"Я считаю, что этот проект необходимо развивать для страны, пока, может быть, начать его на крупных городах отрабатывать", - сказал Хуснуллин.
В Москве программа реновации жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket