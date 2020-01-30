Попытка не удалась: в ПАСЕ подтвердили полномочия делегации РФ
  
Шутка с последствиями: глава Чувашии Игнатьев лишился своей должности из-за неудачной шутки
   
Путь на Восток: ученые выяснили, зачем неандертальцы пришли на Алтай
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
30.01.20 15:51

Хованская: всероссийская реновация жилья потребует принятия региональных законов

© РИА Новости. Владимир Федоренко
30 января. Interfax-Russia.ru - Программа всероссийской реновации жилья должна учитывать специфику каждого города и разрабатываться для них индивидуально, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"Закон начнет работать с того момента, когда конкретный субъект, учитывая свою специфику, примет свой закон. У нас есть север и юг, есть Приморский край и Калининградская область, там разные и климатические условия, и финансовые обстоятельства", - сказала Хованская.

Она подчеркнула, что специфика реновации в каждом отдельном регионе или городе должна быть закреплена законодательно.

Хованская также отметила, что законопроект, который ранее был внесен депутатами Госдумы, предполагает не только снос, но и реконструкцию домов.

"Разница с аварийным жильём - там изъятие, а здесь договоренность, договор двух сторон", - подчеркнула глава комитета.

Хованская подчеркнула, что на ближайшее время намечено совместное заседание комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и комитета по транспорту и строительству, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба законопроекта о всероссийской реновации жилфонда.

"По итогам этого обсуждения мы будем обращаться в правительство, чтобы они посмотрели этот вариант и не закрывали дорогу тем субъектам, которые стоят на низком старте и ждут этого закона", - сказала депутат.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Хованская и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилого фонда в РФ. Отмечалось, что всероссийская программа реновации может начаться после завершения субъектами расселения аварийного жилья. Хованская отмечала, что к всероссийской программе реновации готовы присоединиться более 30 регионов.

В конце октября 2019 года в Госдуму поступил проект закона о реновации жилья во всех субъектах РФ, который учитывает различие финансовых возможностей для реализации программы в регионах по сравнению с московским вариантом. Данный документ был разработан Заксобранием Санкт-Петербурга.

В январе вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, ранее возглавлявший столичный стройкомплекс, заявил, что реализация программы реновации в масштабах страны должна начаться с крупных городов.

"Я считаю, что этот проект необходимо развивать для страны, пока, может быть, начать его на крупных городах отрабатывать", - сказал Хуснуллин.

В Москве программа реновации жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.01.20 15:12
Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление граждан
.
  30.01.20 13:46
Следствие просит арестовать бывших полицейских, подбросивших наркотики Голунову
.
  30.01.20 11:47
Самострои в Москве будут выявлять с помощью квадрокоптеров
.
  30.01.20 11:38
Рассмотрение закона о поправке в Конституцию могут перенести на конец февраля - начало марта
.
  30.01.20 11:32
Спрос на медицинские маски повысился в аптеках Москвы
.
  30.01.20 10:18
Лаборатория молодого художника откроется в Доме культуры на ВДНХ
.
  30.01.20 08:49
Поломка поезда стала причиной сбоя на МЦД-2
.
  29.01.20 16:10
Для проезда в Москве и Подмосковье сделают единую транспортную карту
.
  29.01.20 15:32
Голикова: риск проникновения в Россию нового коронавируса существует
.
  29.01.20 15:03
СКР намерен предъявить обвинение задержавшим Голунова полицейским


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket