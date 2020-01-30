Пассажиров прилетевшего в Домодедово самолета с буйной девушкой отправили на повторный контроль безопасности

30.01.20 16:30

© РИА Новости. Алексей Куденко

30 января. Interfax-Russia.ru - Пассажиры злополучного рейса из Симферополя, на борту которого задержали женщину, угрожавшую "взрывом", пройдут дополнительный контроль безопасности.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе S7, "информация о наличии взрывного устройства у пассажирки рейса S7 2008 Симферополь - Москва не подтвердилась".

"Все пассажиры вышли из самолета и повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта. С пассажиркой, заявившей о наличии взрывного устройства, работают сотрудники спецслужб. Идет дополнительный досмотр самолета", - сказали в пресс-службе.

Осведомлённый источник ранее сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолёт рейса S7 2008.

"Никаких опасных предметов в сумке 35-летней пассажирки не обнаружено. Только личные вещи. На борту самолета также взрывчатых веществ или иных опасных предметов не найдено", - сказал источник.

Задержанная девушка "находится в невменяемом состоянии". "Как ожидается, она будет направлена на токсикологическую и судебно-психиатрическую экспертизу", - сказал источник.

Ранее пассажирка рейса Симферополь-Москва после посадки в "Домодедово" сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве. По информации информированного источника, неадекватная пассажирка приземлившегося в Домодедово самолета S7 заблокировала проход между рядами. "В руках у женщины сумка. Она громко утверждает, что внутри якобы находится взрывное устройство. Она не подпускает к себе членов кабинного экипажа и других пассажиров. При этом требований она не предъявляет", - сказал источник.

В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента. "В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе S7 сообщили "Интерфаксу", что при выполнении рейса S7 2008 Симферополь - Москва одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. "Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия", - сказали в пресс-службе.