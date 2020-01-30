Бросивший детей в "Шереметьево" мужчина стал фигурантом второго дела

30.01.20 16:53

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 января. Interfax-Russia.ru - Виктор Гаврилов, против которого возбуждено дело об оставлении малолетних сыновей в московском аэропорту "Шереметьево", стал фигурантом дела об истязании жены и детей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Правоохранительными органами получена информация о том, что данный мужчина, находясь по месту жительства в городе Комсомольск-на-Амуре, причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. По данному факту органами СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

По данным ведомства, ранее семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав несовершеннолетних", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что в рамках расследования обоих уголовных дел будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

Как сообщалось, 26 января Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения и скрылся.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Позднее Гаврилов сам явился к следователям.