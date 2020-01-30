Крупнейшие предприятия Челябинска временно снизят объемы выбросов в условиях НМУ

30.01.20 17:03

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

30 января. Interfax-Russia.ru - Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) установился в пяти городах Челябинской области 30 и 31 января, в связи с этим крупные предприятия сокращают производство, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии в четверг.

"В Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Сатке в течение двух суток установились метеоусловия неблагоприятные для рассеивания выбросов (НМУ первой степени). На этот период крупные промышленные предприятия снижают объемы производства, чтобы уменьшить выбросы на 15-20%", - говорится в сообщении.

В частности, выводится из эксплуатации часть производственных мощностей на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК), приостанавливает работу шести печей Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК).

На Челябинском цинковом заводе (ЧЦЗ) допускается работа только одной из двух печей для установки получения цинкового купороса, снижается производительность оборудования в других цехах.

Также снижают объемы производства Челябинский трубопрокатный завод и еще ряд предприятий, на Челябинских ТЭЦ ограничена работа оборудования.

Контролируют объем выбросов в городе 14 стационарных постов мониторинга и две передвижные лаборатории Минэкологии.

"На данный момент превышений выбросов не было зафиксировано", - отмечается в прес-релищзе.

НМУ - естественное природное явление, способствующее накоплению загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в приземном слое атмосферного воздуха.