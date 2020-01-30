Суд арестовал предполагаемого организатора незаконного задержания журналиста Голунова

30.01.20 17:45

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

30 января. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором незаконного задержания журналиста Ивана Голунова, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Ляховца меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 марта 2020 года", - огласила решение судья Евгения Николаева.