Общественники Югры предложили включить слова о "народе-победителе" в преамбулу Конституции РФ

31.01.20 08:21

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 января. Interfax-Russia.ru - Представители общественности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложили включить слова о "народе-победителе" в преамбулу Конституции РФ в рамках готовящихся в нее поправок, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

Об инициативе общественников было объявлено в ходе слушаний в региональной Общественной палате.

"Мы сошлись в том, что преамбулу Конституции необходимо изложить так: "Мы, великий многонациональный народ, народ-победитель...". Эта актуализация подчеркнет роль нашей страны, нашего народа в мировой истории, ведь мы победили в Великой Отечественной войне, освоении космоса и многих, многих других сферах. Поэтому важно, чтобы весь мир начинал прочтение нашей Конституции с этих слов", - приводятся в сообщении слова члена Общественной палаты Югры Павла Манченко.

Также, по его словам, в палату поступило несколько инициатив, связанных с конкретизаций полномочий Государственного совета.

"Каждая из поступивших инициатив будет доработана. В результате предложения федерального масштаба будут направлены на рассмотрение в Общественную палату России", - отметила председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. 23 января Госдума поддержала законопроект президента в первом чтении.