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31.01.20 08:28

Часть документов рассекречена к 75-летию Ялтинской конференции союзных держав

© РИА Новости
31 января. Interfax-Russia.ru - Интернет-портал Минобороны России к 75-й годовщине встречи глав трёх стран антигитлеровской коалиции в Ялте открыл новый историко-познавательный раздел, основанный на рассекреченных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.

В начале февраля 1945 года в Ялте была проведена встреча лидеров СССР, США и Великобритании, на которой принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций.

Рассекреченные документы свидетельствуют о том, как с конца января 1945 года в Крыму велась подготовка к Ялтинской международной конференции. Основная нагрузка по её всестороннему обеспечению легла на Черноморский флот (ЧФ), сказано в сообщении Минобороны России.

В частности, особое место в организации системы безопасности занимало обеспечение связи не только между подразделениями Красной Армии, но и с авиацией, военно-морскими силами союзников.

Для нужд правительственной связи выделялись отдельные провода: "Отделу правительственной связи были полностью переданы от Севастополя до Симферополя - четыре провода, до Ялты - три провода, до Евпатории - два провода". Кроме того, командованием была поставлена задача обеспечения радиосвязью американской и английской военно-морских миссий.

Связь также была установлена с базами союзников на острове Мальта и в Гибралтарском проливе, откуда приходили сообщения о маршруте и движении самолётов иностранных делегаций. "Срывов управления связью за период подготовки и проведения конференции - не было", - подведён итог в отчетном документе начсвязи флота.

"Любопытными представляются оценки радиообмена между нашими, английскими и американскими моряками, данные в отчёте начальником связи Черноморского флота контр-адмиралом Громовым: "Радиообмен узла связи ЧФ с американскими и английскими кораблями был незначительным, но следует отметить: ...по американским кораблям - ...знание и умение пользоваться русскими сочетаниями,.. вольность в эфире и многословность". - И здесь же далее: "По английским кораблям: - ...исключительная четкостью работы на ключе,.. исключительная лаконичностью при применении международного кода", - информирует Минобороны.

В ведомстве обращают внимание на "уникальные, ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, проводимых в период конференции". "Посещение (премьер-министром Великобритании - ИФ) Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, экскурсия американских моряков на смотровую площадку, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами. Из представленных фотоснимков наглядно видно, каким оставили после себя город-курорт немецко-фашистские оккупанты", - сказано в пресс-релизе.

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