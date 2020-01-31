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31.01.20 08:35
Оперативный штаб по коронавирусу: случаев заражения коронавирусом в Москве не зафиксировано
"По информации Управления Роспотребнадзора по Москве, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. Таким образом, в Москве подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции нет",- говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Там сообщили, что в Москве исследования для определения коронавируса нового типа проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУЗ Противочумный центр и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве".
"Подчёркиваем, из общего числа проведённых исследований коронавирус нового типа не выявлен ни у одного человека", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в инфекционную больницу госпитализируются пациенты с проявлениями острой вирусной инфекции, говорится в сообщении.
"Всем поступившим с проявлением ОРВИ пациентам, которые имели контакт с гражданами Китайской народной республики в последние две недели или побывали там в течение этого же периода, в обязательном порядке выполняется лабораторное исследование на наличие нового коронавируса. Подтвержденных случаев коронавируса нет", - говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь в пресс-службе департамента здравоохранения столицы сообщили "Интерфаксу", что бригады "скорой" выезжали, в частности, в отель Four seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенным вниманием ко всем обращениям граждан из Китая.
"Врачи осмотрели всех туристов на месте, информация о якобы высокой температуре у 8 человек не соответствует действительности. Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные в находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась", - отметил собеседник агентства.
Ранее в пятницу в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой также опровергли информацию о якобы обнаруженном новом коронавирусе в Москве. "Пошла информация по первому заболевшему в Москве: мы не подтверждаем данную информацию", - сообщили журналистам в секретариате.
Вице-премьер возглавляет оперативный штаб по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).
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