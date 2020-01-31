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31.01.20 08:38
Авиакомпания "Ай Флай" отменила февральские рейсы из Новосибирска на Хайнань из-за коронавируса
Согласно расписанию на официальном сайте Толмачево, "Ай Флай" планировала с 11 по 28 февраля выполнить шесть полетов из Новосибирска в Санью на самолетах Airbus A330.
На официальном сайте авиакомпании сообщается, что "Ай Флай" и туроператор TezTour приостанавливают отправку туристов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, в связи с участившимися случаями заражения новым короновирусом.
"Вывоз туристов по оплаченным заявкам будет осуществляться в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию и запланированным датам туров", - говорится в сообщении.
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