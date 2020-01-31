Авиакомпания "Ай Флай" отменила февральские рейсы из Новосибирска на Хайнань из-за коронавируса

31.01.20 08:38

© РИА Новости.Илья Питалев

31 января. Interfax-Russia.ru - Чартерная авиакомпания iFly (юридическое название - ООО "Ай Флай") направила в аэропорт Толмачево (Новосибирск) телеграмму об отмене всех февральских рейсов по направлению на китайский остров Хайнань (г. Санья), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе аэропорта в пятницу.

Согласно расписанию на официальном сайте Толмачево, "Ай Флай" планировала с 11 по 28 февраля выполнить шесть полетов из Новосибирска в Санью на самолетах Airbus A330.

На официальном сайте авиакомпании сообщается, что "Ай Флай" и туроператор TezTour приостанавливают отправку туристов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, в связи с участившимися случаями заражения новым короновирусом.

"Вывоз туристов по оплаченным заявкам будет осуществляться в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию и запланированным датам туров", - говорится в сообщении.