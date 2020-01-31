Авиарейсы из Хабаровска в Харбин отменены

31.01.20 08:46

© РИА Новости. Ростислав Кошелев

31 января. Interfax-Russia.ru - Авиасообщение между Хабаровском и китайским Харбином приостановлено из-за вспышки коронавируса, сообщается на сайте правительства региона

"В настоящее время отменены все авиарейсы на Харбин и Санью. Полеты в Южную Корею, Японию, Тайланд и Вьетнам выполняются в полном объеме. Решается вопрос с отменой рейса в Цзямусы на 3 февраля. Все чартерные рейсы в Китай приостановлены до 16 февраля", - говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, на утро 31 января случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае не выявлено.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства РФ, с 31 января ограничено движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

Это Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный), Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный), Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу, Олочи - Шивэй, Благовещенск - Хэйхэ, Поярково - Сюнькэ, Амурзет - Лобэй, Нижнеленинское - Тунцзян, Хабаровск - Фуюань, Покровка - Жаохэ, Турий Рог - Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка - Дуннин, Краскино - Хуньчунь, Махалино - Хуньчунь.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в середине декабря 2019 года.

С начала вспышки жертвами опасной инфекции стало более 200 человек.