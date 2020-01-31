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31.01.20 08:50
На поощрение лучших муниципалитетов будет выделено до 1 млрд рублей
"Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то и здесь согласен с предложением: нужно не просто увеличивать призовой фонд российского конкурса "Лучшая муниципальная практика", а сделать это ощутимо, по-серьезному. И с нынешних 40 млн сразу поднять это до 1 млрд рублей", - заявил Путин на заседании президентского Совета по развитию местного самоуправления.
Так как в текущем бюджете средства на эти цели не заложены, то на совещании Путин сообщил о своем решении выделить эти деньги из Резервного фонда президента "с тем, чтобы это было учтено в разделе закона о бюджете на текущий год".
"При этом прошу актуализировать критерии оценки проектов, участвующих в конкурсе, и согласовать с муниципальным сообществом", - сказал Путин.
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