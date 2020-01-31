Делегация РФ выступила против резолюции ПАСЕ с требованием вернуть Крым Украине

31.01.20 08:53

© РИА Новости. Доминик Бутен

31 января. Interfax-Russia.ru - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию, касающуюся 10 стран СЕ, находящихся под мониторингом, в том числе России.

При этом российская делегация выразила несогласие с текстом этого документа по целому ряду положений.

Резолюция, в частности, предписывает российским властям осуществить ряд конкретных мер для того, чтобы "устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека".

Кроме того, Россия, как указывается в документе, должна "безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности".

От РФ ожидают также принятия эффективных мер, направленных "на предотвращение нарушений прав человека ЛГБТИ".

Согласно резолюции, РФ должна "обратить вспять незаконную аннексию Крыма", полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека.

В резолюции, кроме того, говорится, что РФ должна "полностью выполнять "минские соглашения".

Депутат Госдумы Николай Рыжак, выступая от имени российской делегации, в частности, отметил, что "Россия даже не является участником минских соглашений".

"Несмотря на это, Ассамблея еще и усилила формулировку, приняв в ходе рассмотрения поправку, внесенную делегацией Украины. После этого формулировка стала выглядеть так: "полностью выполнять "минские соглашения", участником которых является РФ".

Россия выступила против принятия документа, сообщил член делегации, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

"Мы категорически не согласны с текстом резолюции. В частности, в резолюции подчеркивается причастность России к крушению малазийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности", - написал Саралиев в телеграмм-канале.

Несмотря на это, Ассамблея еще и усилила формулировку, приняв в ходе рассмотрения поправку, внесенную делегацией Украины. После этого формулировка стала выглядеть так: "полностью выполнять "минские соглашения", участником которых является РФ".

Под процедурой мониторинга, кроме РФ, находятся еще девять стран, в том числе, Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Сербия, Турция и Украина.

Резолюция была принята незначительным числом голосов: за ее принятие выступили 49 депутатов, 17 - против, трое воздержались, при том, что в ассамблею входит 321 парламентарий.