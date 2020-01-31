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31.01.20 08:53
Делегация РФ выступила против резолюции ПАСЕ с требованием вернуть Крым Украине
При этом российская делегация выразила несогласие с текстом этого документа по целому ряду положений.
Резолюция, в частности, предписывает российским властям осуществить ряд конкретных мер для того, чтобы "устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека".
Кроме того, Россия, как указывается в документе, должна "безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности".
От РФ ожидают также принятия эффективных мер, направленных "на предотвращение нарушений прав человека ЛГБТИ".
Согласно резолюции, РФ должна "обратить вспять незаконную аннексию Крыма", полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека.
В резолюции, кроме того, говорится, что РФ должна "полностью выполнять "минские соглашения".
Депутат Госдумы Николай Рыжак, выступая от имени российской делегации, в частности, отметил, что "Россия даже не является участником минских соглашений".
"Несмотря на это, Ассамблея еще и усилила формулировку, приняв в ходе рассмотрения поправку, внесенную делегацией Украины. После этого формулировка стала выглядеть так: "полностью выполнять "минские соглашения", участником которых является РФ".
Россия выступила против принятия документа, сообщил член делегации, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.
"Мы категорически не согласны с текстом резолюции. В частности, в резолюции подчеркивается причастность России к крушению малазийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности", - написал Саралиев в телеграмм-канале.
Несмотря на это, Ассамблея еще и усилила формулировку, приняв в ходе рассмотрения поправку, внесенную делегацией Украины. После этого формулировка стала выглядеть так: "полностью выполнять "минские соглашения", участником которых является РФ".
Под процедурой мониторинга, кроме РФ, находятся еще девять стран, в том числе, Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Сербия, Турция и Украина.
Резолюция была принята незначительным числом голосов: за ее принятие выступили 49 депутатов, 17 - против, трое воздержались, при том, что в ассамблею входит 321 парламентарий.
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