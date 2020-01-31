Роспотребнадзор для профилактики коронавируса рекомендовал не трогать перила и причесываться

31.01.20 08:58

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 января. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор рассказал о гигиенических правилах, которые стоит соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом и другими инфекциями.

"Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах", - говорится в рекомендациях, опубликованных пресс-службой Роспотребнадзора в пятницу.

Следует "отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования", - отмечает ведомство.

Также лучше надевать одноразовую маску в местах скопления людей, общественном транспорте, и менять ее каждые два-три часа.

После возвращения с улицы домой нужно мыть руки и лицо с мылом, намыливанию рук уделять не меньше 20 секунд, промывать нос изотоническим раствором соли.

Не стоит прикасаться к лицу, глазам немытыми руками, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи, стараться избегать контактов и не находиться в одном помещении с людьми, имеющими признаки ОРВИ, чаще проветривать помещения, не пользоваться общими полотенцами.

Чтобы самим не заразить окружающих, нужно минимизировать контакты со здоровыми людьми, надевать одноразовую маску, при кашле и чихании прикрывать рот платком или локтевым сгибом, пользоваться только личной или одноразовой посудой, изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены (зубную щетку, мочалку, полотенца) и проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.