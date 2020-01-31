Промпроизводство в Тульской области в 2019 году выросло более чем на 6%

31.01.20 09:02

© РИА Новости. Александр Астафьев

31 января. Interfax-Russia.ru - Индекс промышленного производства в Тульской области в 2019 году составил 106,7% к уровню 2018 года, говорится в сообщении территориального органа Федеральной службы госстатистики (Туластат).

Так, индекс объема производства в обрабатывающей промышленности за прошлый год составил 106,6%, в химической промышленности - 107,2%, добыче полезных ископаемых - 125,5%, металлургии - 174,4%.

В 2019 году отмечен рост в производстве пищевых продуктов - на 12,3%, напитков - на 17,7%, одежды - на 1,1%, текстильных изделий - на 5,5%, лекарственных средств и материалов - на 9,5%, резиновых и пластмассовых изделий - на 23,9%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - в 10,9 раза, мебели - в 4,2 раза, машин и оборудования - на 8,6%, прочих готовых изделий - в 2 раза, готовых металлических изделий- на 1,7%.

Вместе с тем, за отчетный период отмечено снижение объемов производства кожаных изделий и обуви - на 12,2%, бумаги и бумажных изделий - на 24%. Спад также зафиксирован в организациях по обработке древесины - на 29,8%, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - на 5,6%, электрооборудования - на 5%, в полиграфии - на 5,4%.

Индекс в обеспечении электроэнергией, газом и паром составил 103,4%, в водоснабжении - 112,9%.ё