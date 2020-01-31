Экс-глава центрального округа Назрани стал мэром Сунжи

31.01.20 09:07

© РИА Новости. Антон Денисов

31 января. Interfax-Russia.ru - Депутаты горсовета ингушской Сунжи в четверг избрали мэром действующего врио главы местной администрации Хаваш-Багаудина Сапралиева.

"В горсовете Сунжи состоялось очередное заседание, на котором рассматривался вопрос об избрании главы городского округа. Для участия в конкурсе по отбору кандидатур было представлено шесть человек. По итогам отбора конкурсная комиссия определила двух кандидатов: Хаваш-Багаудина Сапралиева и Халида Бекова", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель пресс-службы мэрии.

По его словам, за Сапралиева проголосовали 17 из 18 депутатов.

Обращаясь к депутатскому корпусу, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", первый вице-премьер Михаил Илезов отметил, что с первого дня его назначения врио главы Сунжи в городе наметилась положительная динамика.

Он заверил, что со стороны регионального правительства и партии новому мэру будет оказана поддержка в вопросах социально-экономического развития города.

В свою очередь члены депутатского корпуса отметили грамотное выстраивание руководителем муниципалитета взаимодействия с населением города и органами власти, а также выразили свою благодарность за трудолюбие и результат работы за первый месяц.

Сапралиев поблагодарил всех за оказанное доверие, заверив, что приложит все усилия для реализации намеченных планов.

Новому мэру 49 лет. Он имеет три высших образования. Сапралиев возглавлял Центральный административный округ Назрани.

С 2016 года и до назначения исполняющим обязанности главы Сунжи в конце декабря 2019 года он работал в должности помощника-советника главы администрации Назрани.

26 декабря глава Сунжи Магомед Албаков досрочно покинул свой пост после 11 месяцев работы.

Албаков стал пятым по счету главой города, который ушел с должности с сентября этого года. Ранее свои посты покинули мэр столицы республики Магаса Беслан Цечоев, глава Малгобека Сулейман Эгиев, руководители администраций Назрани и Карабулака Алихан Тумгоев и Ахмед Битиев.

В декабре 2016 года возглавлявший тогда республику Юнус-Бек Евкуров подписал закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа.