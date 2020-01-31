Крестовый перевал на Военно-Грузинской дороге закрыт для большегрузов из-за снега

31.01.20 09:13

© РИА Новости. Денис Абрамов

31 января. Interfax-Russia.ru - Движение на участке Гудаури - Коби международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из страны в направлении России, запрещено для большегрузного транспорта, сообщает в ночь на пятницу департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры республики.

"Из-за снега на участке Гудаури - Коби (Крестовый перевал) запрещен проезд автотранспорта с прицепами и полуприцепами, движение других видов транспорта свободно", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.