Свердловский Минздрав опроверг госпитализацию жительницы Нижнего Тагила с подозрением на коронавирус

31.01.20 09:23

Фото Александр Левчук

31 января. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения Свердловской области опровергло информацию о том, что в инфекционную больницу Нижнего Тагила с подозрением на коронавирус госпитализировали местную жительницу.

"Я этого не подтверждаю", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.

В приемной главного врача и в инфекционном отделении городской инфекционной больницы Нижнего Тагила агентству также не подтвердили информацию о госпитализации пациентки с подозрением на коронавирус.

Ранее местное СМИ со ссылкой на госпитализированную девушку сообщило, что она прилетела рейсом из Китая 28 января. Дома ей стало плохо, несколько дней она лечилась самостоятельно, но в четверг вечером решила вызвать "скорую". Та увезла ее в больницу, чтобы исключить возможность заражения китайским вирусом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее не известный коронавирус.

В пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 мск четверга) с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, в стране зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.