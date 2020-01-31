Власти Приамурья договорились о пропуске российских туристов через границу на участке Благовещенск-Хэйхэ

31.01.20 09:30

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 января. Interfax-Russia.ru - Второй за неделю временный транспортный коридор между Хэйхэ (КНР) и Благовещенском (РФ) будет открыт с 1 февраля для возврата российских туристов из Китая, сообщает региональное министерство экономического развития и внешних связей.

"С учетом всех решений, которые были приняты на государственном уровне и оценки ситуации, с 1 февраля будет организованы временные коридоры для организации возврата наших граждан. С 14:00 (8:00 мск) до 16:30 (10:30 мск) граждане России могут прибыть на пункт пропуска сопредельной стороны", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы министерства Екатерины Киреевой.

По предварительной оценке, в приграничном китайском городе сейчас находится около 250 человек, это те, кто связался с властями Приамурья. Туристам рекомендовано соблюдать все требования китайских таможенников, так как в КНР усилены меры санитарно-эпидемиологического надзора, что может привести к очередям.

Как сообщалось, оперативный штаб по предотвращению завоза в РФ нового коронавируса принял решение о том, что пешеходные и автомобильные границы с КНР в пяти дальневосточных регионах будут закрыты на более долгий срок, чем сообщалось ранее. Речь идет об Амурской области, ЕАО, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Первоначально китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса до 1 февраля.

Первое "окно" на таможнях Благовещенска и Хэйхэ для туристов было открыто 28 января. В Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск - Хэйхэ, вернулись 239 человека, в том числе 18 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России. Более 30 человек выехали из Амурской области в Китай.