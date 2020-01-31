40-градусные морозы придут в Забайкалье в начале февраля

31.01.20 09:35

© РИА Новости. Алексей Романов

31 января. Interfax-Russia.ru - Резкое похолодание ожидается в Забайкальском крае с 3 февраля, в северных районах температура воздуха может опуститься до минус 45 градусов.

"В период с 3 по 6 февраля на территории Забайкальского края ожидается понижение ночных температур до минус 34-39 градусов, по северным районам - мороз до 45 градусов Цельсия", - сообщил региональный главк МЧС России.

Спасатели просят обратить особое внимание на неблагоприятный прогноз граждан, которые планируют в эти дни дальние поездки на автомобиле. В случае, если произошла поломка машины на трассе, рекомендуется не покидать транспортное средство в поисках ближайших населенных пунктов, а обратиться за помощью к другим водителям или в МЧС.