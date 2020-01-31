Правительство Чувашии ушло в отставку после отставки губернатора

31.01.20 09:37

© РИА Новости. Алексей Дружинин

31 января. Interfax-Russia.ru - Врио главы Чувашии Олег Николаев в пятницу подписал указ об отставке правительства, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе главы региона.

По словам собеседника агентства, указ подписан после проведения совещания с кабинетом министров республики.

Согласно статье 75 части 4 Конституции Чувашской республики, решение президента России об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров. Покинуть свой пост должны как премьер-министр, так и все действующие министры. При этом до того, как глава назначит новых министров, прежние остаются с приставкой и.о.

29 января президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым и своим указом назначил его временно исполняющим обязанности главы Чувашии. Тем же указом Путин отрешил Михаила Игнатьева от руководства республикой "в связи с утратой доверия".

До последнего времени Николаев являлся депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", возглавлял комитет по делам национальностей.

30 января полпред президента в ПФО Игорь Комаров представил Николаева в Чебоксарах в качестве врио главы республики.