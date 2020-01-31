В Ленобласти будут госпитализировать всех прибывших из-за рубежа с температурой и пневмонией

31.01.20 09:59

© РИА Новости. Илья Наймушин

31 января. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской области создан межведомственный штаб по недопущению возникновения на территории региона очагов новой коронавирусной инфекции из Китая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее решение приняла областная Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПЭК), которая также одобрила план по противодействию проникновению и возможному распространению коронавируса.

"Больных с характерными симптомами, повышенной температурой тела и внебольничными пневмониями, прибывших из-за рубежа, в будут немедленно помещать в специализированную медицинскую организацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, всему персоналу предписано принимать максимальные меры защиты, инфекционные отделения перевести на строгий противоэпидемический режим.

Как отмечает пресс-служба, среди мер плана по противодействию коронавирусу - проверка готовности медицинских организаций к приему больных новой инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, закупка противовирусных препаратов, дополнительная подготовка персонала по вопросам диагностики и лечения.