Подмосковье расширило список онлайн услуг земельно-имущественного комплекса

31.01.20 10:04

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

31 января. Interfax-Russia.ru - Три госуслуги земельно-имущественного комплекса перевели в Подмосковье в электронный вид в 2019 году, сообщает пресс-служба Минимущества региона.

"В 2019 году Минимуществом выведены на портал РПГУ (региональный портал государственных услуг - ИФ) 3 новые услуги, которые реализованы только в Московской области и не имеют аналогов в России. Это такие услуги, как подача заявлений на рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости, перевод земельных участков из категории земель сельхозназначения в земли промышленности и подача извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения в рамках реализации приоритетного права Московской области на приобретение сельхозземель", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточняют, что уже порядка порядка 30 различных услуг земельно-имущественного комплекса, предоставляемых как муниципалитетами, так и Московской областью сейчас можно получить полностью в электронном виде.

"Благодаря цифровизации услуг, процесс получения результата ускорился - теперь ответ заявителю приходит в личный кабинет в среднем в течение 15 дней", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.