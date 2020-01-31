Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму

31.01.20 10:11

© РИА Новости. Максим Блинов

31 января. Interfax-Russia.ru - За последние сутки в Москве выпало 5 мм осадков, это около 12% месячной нормы, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

"Высота снежного покрова достигла максимального за нынешнюю зиму значения - 11 см", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Предыдущий максимум снежного покрова в Москве отмечался 29 января - 8 см.

По данным синоптиков, год назад высота сугробов в Москве к 1 февраля приблизилась к 40 см.

По информации Гидрометцентра России, в столичном регионе минимум до 23:00 1 февраля сохраняется повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда.

Днем в столице ожидаются облачная погода, небольшой снег, юго-восточный ветер 5-10 м/с и от -1 до +1 градуса.