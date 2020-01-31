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31.01.20 10:11
Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму
"Высота снежного покрова достигла максимального за нынешнюю зиму значения - 11 см", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Предыдущий максимум снежного покрова в Москве отмечался 29 января - 8 см.
По данным синоптиков, год назад высота сугробов в Москве к 1 февраля приблизилась к 40 см.
По информации Гидрометцентра России, в столичном регионе минимум до 23:00 1 февраля сохраняется повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за гололеда.
Днем в столице ожидаются облачная погода, небольшой снег, юго-восточный ветер 5-10 м/с и от -1 до +1 градуса.
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