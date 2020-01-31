Управляющего мини-отелем в Перми обвинили в оказании небезопасных услуг после гибели пяти постояльцев

31.01.20 10:21

© РИА Новости. Игорь Катаев

31 января. Interfax-Russia.ru - Следователи предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг коммерсанту Сергею Щербакову, который организовал мини-отель в подвале дома в Перми, где в ночь на 20 января погибли пять человек во время затопления, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" официальный представитель СК России Светлана Петренко в пятницу.

"В рамках уголовного дела о гибели пяти человек в мини-отеле "Карамель" в Перми предпринимателю Сергею Щербакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказала Петренко.

По ее словам, в пятницу следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте Щербакова.

Как сообщалось со ссылкой на СКР, в 2016 году Щербаков незаконно перепланировал принадлежащий его отцу подвал жилого дома и организовал там мини-отель.

В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель". Кипяток залил помещение гостиницы, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница отеля.