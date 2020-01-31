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31.01.20 10:26

Более 9 млрд руб. в 2020 году получит Приамурье из госказны на реализацию нацпроектов

© РИА Новости. Владимир Трефилов
31 января. Interfax-Russia.ru - Амурская область в 2020 году получит на реализацию национальных проектов более 9 млрд рублей, что более чем на четверть превышает объем финансирования в прошлом году, сообщает Минэкономразвития области.

Свыше 20% ожидаемых средств на реализацию нацпроектов предусмотрено на социальные выплаты при рождении первого и последующих детей, а также поддержку многодетных семей.

Так, в рамках нацпроекта "Демография" в селах Магдагачи и Екатеринославка начнется строительство новых детских садов на 50 и 70 мест. Во второй половине года в Свободном будет сдана современная школа, в котором смогут учиться более 500 учеников.

На средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут реконструированы мостовые переходы через реку Басманка на трассе Введеновка - Февральск - Экимчан и на объездной дороге рядом с Шимановском. Продолжатся работы по улучшению дорожного полотна на трассе Благовещенск-Свободный. Кроме того, в ходе капитального ремонта улица Василенко в Благовещенске будет продлена до пригородного села Чигири.

Глава Минэкономразвития Людмила Старкова отметила, что 2019 год стал важной отправной точкой в развитии региона в рамках 11 национальных проектов.

"В Приамурье введено три современных детских сада, в Благовещенске - новый корпус общеобразовательной школы, а в Ромненском районе ввели в эксплуатацию психоневрологический интернат. Проведена реконструкция участков городских дорог, а также дорог регионального значения. Значительную часть средств в регионе в качестве поддержки получили и многодетные семьи", - отметила Старкова.

Как сообщалось, 27 января в ходе обсуждения реализации нацпроектов на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона вице-премьер -полпред президента в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что глава государства Владимир Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни, увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни, увеличить суммарный коэффициент рождаемости, снизить в два раза уровень бедности, улучшить жилищные условия.

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