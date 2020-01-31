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31.01.20 10:29
Восстановлено нарушенное непогодой энергоснабжение в 14 населенных пунктах Курской области
"Электроснабжение населенных пунктов полностью восстановлено", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филиала "Россети Центр Курскэнерго" в пятницу, уточнив, что ремонтные работы были завершены накануне вечером.
Как сообщалось, накануне днем в Курской области из-за сильного ветра оборвались провода. Это привело к отключению электроснабжения 14 населенных пунктов с населением 4 832 человека.
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