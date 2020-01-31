Решения о достройке домов обманутых дольщиков в Красноярском крае будут приняты в 2020 году

31.01.20 10:37

© РИА Новости. Руслан Кривобок

31 января. Interfax-Russia.ru - Власти Красноярского края примут решения о достройке всех недостроенных объектов по программе помощи обманутым дольщикам в нынешнем году, сообщил журналистам в пятницу министр строительства региона Сергей Козупица.

"В двадцатом году нами запланировано принять решение по всем объектам, где у нас есть обманутые дольщики. Не достроить, но все решения с необходимым финансированием и механизмом по всем объектам совместно с нашими федеральными коллегами должны быть приняты", - сказал Козупица.

Он также отметил, что в конце прошлого года власти региона приняли решение о достройке одного из самых проблемных красноярских долгостроев - жилого комплекса на улице Грунтовой от компании "Сибстройинвест".

"Это наши самые обманутые, наверное, дольщики, потому что их проблема не могла найти решение в течение 13 лет. Было принято решение о достройке их домов. Для этой цели, напомню, был создан региональный фонд помощи пострадавшим гражданам. Этот фонд на сегодняшний день уже подал извещение и в арбитражный суд, и в Минстрой РФ об инициативе смены застройщика, то есть он берет обязательства застройщика на себя. Им заключено соглашение с федеральным фондом, выделено финансирование, необходимое на достройку, то есть начались процедуры, которые непосредственно приведут к достройке этих двух проблемных домов в составе одного жилищного комплекса", - пояснил министр.

Он также отметил, что в настоящее время заключено соглашение с фондом о достройке 18 проблемных объектов с участием краевого софинансирования.