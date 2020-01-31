Петербуржцев просят воздержаться от сбора краснокнижных грибов теплой зимой

31.01.20 10:53

Фото @kozyrevano85

31 января. Interfax-Russia.ru - В Петербурге усилят меры по защите краснокнижных видов грибов; теплой зимой на редкие грибы возник ажиотаж, сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию в пятницу.

"У людей нет жизненной потребности в сборе краснокнижных грибов. Важно понимать, что собранный экземпляр редкого гриба может стать последним. Поэтому краснокнижные виды охраняются законом", - пояснил начальник дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Дмитрий Мячков-Зенькович.

В ходе выезда в городские заповедники инспекторы обнаружили краснокнижные виды грибов и обозначили ареалы их обитания.

"У нас есть такие грибы, внесенные в Красную книгу России, как трутовик лакированный и саркосома шаровидная, которая выбирается из грибницы на поверхность раз в восемь лет. Места их произрастания нанесли на карту, и теперь инспекторы будут их патрулировать", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.