Власти Приморья: Временное закрытие границ с КНР не приведет к дефициту овощей в регионе

31.01.20 11:01

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 января. Interfax-Russia.ru - Главная оптовая база в Приморье располагает достаточным количеством овощей на время приостановки работы пунктов пропуска на российско-китайской границе, сообщила пресс-служба администрации региона.

"На данный момент дефицита овощей на рынке нет. Сейчас их достаточное количество на основной оптовой базе "Дружба". Все овощи, кроме помидоров, перца и зелени, завозят из других регионов страны", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства РФ, с 31 января для защиты от коронавирусной инфекции ограничено движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

Это: Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный), Забайкальск (автомобильный) - Маньчжурия (автомобильный), Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу, Олочи - Шивэй, Благовещенск - Хэйхэ, Поярково - Сюнькэ, Амурзет - Лобэй, Нижнеленинское - Тунцзян, Хабаровск - Фуюань, Покровка - Жаохэ, Турий Рог - Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка - Дуннин, Краскино - Хуньчунь, Махалино - Хуньчунь.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в середине декабря 2019 года, жертвами опасной инфекции стало более 200 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса типа nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.