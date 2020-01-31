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31.01.20 11:05
Ветераны на Вологодчине дополнительно получат по 75 тыс. рублей на ремонт жилья к юбилею Победы
"Выплаты можно будет потратить как на капитальный, так и на текущий ремонт. Заявление от ветеранов или их родных мы будет принимать в течение юбилейного года. Подать документы можно в администрации района, департамент соцзащиты области или через Совет ветеранов. В соответствии с заявлением будут выделены средства", - цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.
По данным областного правительства, в регионе в настоящее время проживает больше 370 участников и инвалидов войны.
Ранее президент РФ заявил о том, что ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям из федерального бюджета выплатят по 75 тыс. рублей единовременно. Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей.
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