Ветераны на Вологодчине дополнительно получат по 75 тыс. рублей на ремонт жилья к юбилею Победы

31.01.20 11:05

© РИА Новости. Леся Полякова

31 января. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны дополнительно получат по 75 тыс. рублей на ремонт жилья к юбилею Победы, сообщает пресс-служба главы региона.

"Выплаты можно будет потратить как на капитальный, так и на текущий ремонт. Заявление от ветеранов или их родных мы будет принимать в течение юбилейного года. Подать документы можно в администрации района, департамент соцзащиты области или через Совет ветеранов. В соответствии с заявлением будут выделены средства", - цитирует пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

По данным областного правительства, в регионе в настоящее время проживает больше 370 участников и инвалидов войны.

Ранее президент РФ заявил о том, что ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям из федерального бюджета выплатят по 75 тыс. рублей единовременно. Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей.