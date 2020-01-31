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31.01.20 13:04

Пять человек погибли при взрыве газа на заводе под Орлом

Фото МЧС по Орловской области
31 января. Interfax-Russia.ru - Количество погибших в результате взрыва на ООО "Завод профессионального оборудования" (ЗПО) по производству металлических дверей и окон в городе Мценск Орловской области увеличилось до пяти человек, сообщили "Интерфаксу" советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.

"На данный момент пять человек погибли в результате взрыва. Трое пострадали", - сказал он.

Лежнев отметил, что погибла женщина, которую недавно извлекли из-под завалов.

"По состоянию на данный момент под завалами больше никого нет. В настоящее время все трое пострадавших находятся в районной больнице Мценска, где их осматривают врачи. После осмотра будет приниматься решение об их возможной госпитализации в областную больницу в Орле. Состояние пострадавших удовлетворительное", - сказал он.

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС РФ, причиной ЧП стал хлопок газовоздушной смеси.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси в строящемся здании цеха без последующего горения. Пострадали семь человек, из них три погибли, четверо госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Кровля здания частично обрушилась.

"Площадь обрушения составила 200 кв м", - сказали в пресс-службе.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону Юлии Дорофеевой, следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва газа на заводе.

"Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи", - сказал она.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Некоторые из погибших при взрыве газовоздушной смеси на заводе в Мценске Орловской области, предположительно, являются гражданами Турции, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"В результате взрыва пострадали три человека, пять человек погибли. Устанавливаем личности, есть предположение, что часть из погибших - граждане Турции. Сейчас на место прибывают сотрудники Федеральной миграционной службы со всеми карточками для того, чтобы мы могли точно удостовериться", - сказал Клычков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

Губернатор добавил, что один из пострадавших уже отпущен из домой, еще один скончался в больнице. "Сейчас в больнице находится три человека, из областной больницы направлены реанимобили, сейчас оказываем всю необходимую помощь, чтобы стабилизировать их состояние", - отметил он.

По предварительной версии, причиной взрыв газа на заводе в Мценске Орловской области, мог стать взрыв лакокрасочных паров, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Юлия Дорофеева.

"Приоритетная версия - взрыв лакокрасочных паров", - сказала Дорофеева.

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