В Поморье завершилась десятилетняя реставрация уникальной деревянной Одигитриевской церкви XVIII века

31.01.20 11:19

Фото @mark.belyaev

31 января. Interfax-Russia.ru - Завершены основные реставрационные работы по воссозданию памятника истории и культуры деревянного зодчества федерального значения "Церковь Одигитрии" XVIII века в деревне Кимжа Архангельской области, сообщает Инспекция по охране объектов культурного наследия региона.

Реставрация велась более десяти лет.

"Проделан большой объем работ: по изготовлению и установке оконных заполнений, продухов цоколя, устройству дверного проема в подклет церкви, черного и чистого полов, солеи и амвона с клиросами в молитвенном помещении, реставрации декоративных кованых решеток, установке резных столбов в трапезной, их очистке и докомпановке утраченных участков, обшивке помещения притвора профилированной доской, устройству обшивки лестницы на колокольню", - говорится в сообщении.

Работа позволила реанимировать также иные, не всегда заметные части памятника. Работы проводились "Поморской плотницкой школой".

"Спасение еще одного памятника деревянного зодчества - это достойное событие для Русского Севера - родины культового деревянного зодчества, Архангельской области, в которой создан не один шедевр деревянной архитектуры, и, конечно, для самой красивой деревни Кимжи, которая стремится сберечь свою архитектурную историю", - подчёркивают в инспекции.

Как сообщалось в 2008 году, церкви угрожало полное разрушение. По оценке специалистов, Одигитриевская церковь в Кимже, построенная в 1700-1763 годах - выдающееся произведение мирового деревянного зодчества редкого типа "шатер на крещатой бочке".

Храм построен из самого прочного северного строительного материала - лиственницы. Рядом колокольня "о пяти столбах". Примечательно, что церковь видна почти из каждой кимженской избы. С 1968 года Одигитриевская церковь находится под охраной государства.