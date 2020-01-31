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31.01.20 11:24

Нештрафуемый порог скорости в Москве и Петербурге могут уменьшить до 10 км/час

© РИА Новости. Евгений Биятов
31 января. Interfax-Russia.ru - В городах-миллионниках, а также в Москве и Санкт-Петербурге могут начать взимать штрафы за превышение скорости на 10 км/час, а не на 20-40 км/час, как это действует сейчас, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

"Нештрафуемый порог мы не будем уменьшать, он останется 20 км/час; мы только предложили одно, что в городах-миллионниках плюс в Москве и Санкт-Петербурге сделать 10 км/час этот порог", - сказал Москвичев в пятницу.

"Мы над этим вопросом сейчас работаем в комитете", - добавил он.

Всё остальное, по словам Москвичева, предлагается "не уменьшать, а наоборот, на трассах, соответствующих нормативам, будем увеличивать лимит скорости, вместо 90 км/час до 110 км/час".

Опубликованный накануне проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает повышение штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.).

Штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.).

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