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31.01.20 11:24
Нештрафуемый порог скорости в Москве и Петербурге могут уменьшить до 10 км/час
"Нештрафуемый порог мы не будем уменьшать, он останется 20 км/час; мы только предложили одно, что в городах-миллионниках плюс в Москве и Санкт-Петербурге сделать 10 км/час этот порог", - сказал Москвичев в пятницу.
"Мы над этим вопросом сейчас работаем в комитете", - добавил он.
Всё остальное, по словам Москвичева, предлагается "не уменьшать, а наоборот, на трассах, соответствующих нормативам, будем увеличивать лимит скорости, вместо 90 км/час до 110 км/час".
Опубликованный накануне проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает повышение штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.).
Штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.).
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