В школах Коми и НАО отменили занятия из-за сильных морозов

31.01.20 11:28

© РИА Новости. Антон Уницын

31 января. Interfax-Russia.ru - В населенных пунктах Коми и Ненецкого автономного округа (НАО) в пятницу отменяют школьные занятия из-за сильных морозов.

Как сообщила пресс-служба департамента образования, культуры и спорта НАО, в Нарьян-Маре и посёлке Искателей отменены занятия для школьников 1-8 классов, обучающихся в первую и вторую смены. Температура воздуха в пятницу понизилась до минус 35,7 градуса.

Если температура воздуха опустится ниже минус 40 градусов, занятия отменят в 9-11 классах, а также в профтехучилищах. Занятия во всех учреждениях также отменят при постоянном ветре скоростью 20 м/с и более, независимо от температуры.

Кроме того, по данным сайтов администраций муниципалитетов, в пятницу не будет занятий для школьников ряда районов Коми. Так, в Печоре полностью отменены занятия в школах и профтехучилищах, в Княжпогостском и Сосногорском районах от занятий освобождены младшеклассники, в Ухте - вторая смена 1-7 классов.

По информации региональных Гидрометцентров, в пятницу в Нарьян-Маре и Печоре ожидается похолодание до минус 37 градусов, ночью в столице НАО - до 40, в Архангельске - морозы до минус 27 градусов.

Занятия для учеников школ в Нарьян-Маре и поселке Искателей отменяют из-за морозов второй день подряд.